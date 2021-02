Evropská unie prý láká Samsung a TSMC, postaví tu moderní továrnu?

V poslední době jsme si četli o tom, jak má TSMC v USA stavět novou továrnu pro výrobu 5nm čipů a nejnověji se přihlásil Samsung , který by chtěl mát na území USA také moderní provoz, a to snad dokonce i s 3nm linkami. A co Evropská unie? Ta zatím podepsala deklaraci o vývoji 2nm technologie , který by měl přijít cca na 145 miliard eur, ovšem deklarace ještě nikdy nic nevyvinuly a není divu, že se objevovaly spíše skeptické reakce. Ostatně EU v tomto ohledu v podstatě nemá na co navázat, neboť ty nejmodernější procesy se dnes vyvíjejí v jiných částech světa.

Nyní se ale od Bloombergu (via Tom's Hardware ) dozvídáme, že napětí mezi USA a Čínou, stejně jako vlažný přístup Trumpovy administrativy přiměl odpovědné lidi v EU přemýšlet trošku jinak. Jde jednoduše o stejné uvažování, jaké převládlo i v USA, čili o to, aby byly k dispozici moderní výrobní kapacity přímo tam, kde jsou potřeba i výsledné produkty. Nemáme to sice potvrzeno, ale EU údajně už oslovila přední výrobce čipů, aby zvážili stavbu nové továrny právě v Evropě. To pochopitelně nemůže být nikdo jiný než Samsung a/nebo TSMC.

EU už rozjela svou procesorovou a superpočítačovou iniciativu , ale pokud by chtěla na svém území vyrábět i příslušný hardware, nemá k tomu žádné kapacity, respektive tu nefigurují firmy, které by to mohly zařídit. Intel je pochopitelně mimo hru jako firma, která už nenabízí zakázkovou výrobu, což naopak platí třeba pro GlobalFoundries, ale ta zase před pár lety vzdala vývoj 7nm technologie, a tím i přestala aspirovat na to, aby se udržela mezi nejlepšími. A jiné jako ST Microelectronics mají k nejmodernějším technologiím ještě dál.

Dnes se v Evropě vyrábí už jen cca 10 procent čipů v porovnání s celosvětovým trhem (bráno dle hodnoty) a to by se mělo dle záměru zdvojnásobit. Thierry Breto, evropský komisař pro průmysl k tomu dodal, že Evropa bez vlastních výrobních kapacit jednoduše nemůže být svrchovaná v digitálním světě.

Dle serveru DigiTimes by ale zvláště TSMC mohlo být záměru postavit v Evropě továrnu nakloněno právě kvůli novému geopolitickému vývoji ve světě a nedaleko k tomuto uvažování může mít nakonec i Samsung. Jisté je však to, že v této době ještě nic není rozhodnuto.



