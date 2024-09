Evropské Solidify vyvinulo solid-state baterii s vynikajícími 1070 Wh/l, má však dva háčky

Vývoj nových akumulátorů probíhá skoro po celém světě, velký náskok má v tomto Čína, která uvádí nové technologie jak na běžícím páse a především je schopna uvést je reálně na trh ve velmi krátké době. Evropa je v tomto sice dost pozadu, nicméně i zde probíhá vývoj nových typů akumulátorů, přičemž jedním takovým podnikem je konsorcium H2020 Solidify, které zahrnuje celkem 14 evropských firem a dalších partnerů. Výsledkem vývoje konsorcia je prototyp nového solid-state akumulátoru Li-Ion, který byl vyroben společností imec v laboratoři EnergyVille v Belgii. Jde o pouzdrový typ akumulátoru, přičemž dosahuje vynikající objemové energetické hustoty 1070 Wh/l (dnešní nadprůměrné Li-Ion články jsou obvykle na 700-800 Wh/l). Neznáme hmotnostní hustotu, je ale jasné, že nové baterie budou zabírat o něco méně místa než ty dnešní.



Vysoká energetická hustota byla dosažena tím, že je zde použita anoda z kovového lithia i tenký separátor s tloušťkou 50 µm, katoda je pak typu NMC, u které však byl výrazně snížen podíl kobaltu. Výroba akumulátoru nevyžaduje zásadní úpravy stávajících linek na výrobu akumulátorů Li-Ion, přičemž cenu by se mělo podařit udržet pod 150 EUR za kWh. To sice není na první pohled zrovna nízká cena, nicméně v rámci solid-state akumulátorů jde o velmi zajímavou částku, pokud se jí ale podaří dosáhnout a nebude jen zbožným přáním na papíře (i dnes dostupné semi-solid-state akumulátory jsou násobně dražší než klasické, tedy ve stovkách USD/EUR za kWh).

Pojďme ale také k negativům. Předně jde jen o prototyp, takže k reálné výrobě bude zbývat ještě několik let, pokud k ní vůbec dojde. Tyto akumulátory totiž prozatím mají několik jiných vlastností a pěkně velkých háčků, pro které jsou pro mnohá nasazení nepoužitelné. Např. je nelze rozumně použít v moderních elektromobilech. Jejich rychlonabíjení je totiž C/3, tedy se nabijí za 3 hodiny, což je dnes neakceptovatelné. Ještě horší je to s životností, která je nyní jen na 100 cyklů. A to je příliš málo.