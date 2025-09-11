Aktuality  |  Články  |  Recenze
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Myšlenka Hyperloopu pořád žije a jeden z projektů je i v Evropě. Hardt Hyperloop nyní v European Hyperloop Center (EHC) vyzkoušel vyšší rychlosti než doposud a manévr změny trati.
Hyperloop je myšlenka stará už přes 10 let, nemluvě o ideách, na kterých byl Elonem Muskem založen. Dosud se ale žádný z těchto projektů nestal prakticky používaným. Vývoj ale pokračuje v podobě různých konkurenčních systémů a pracuje na nich spousta společností, mezi nimi i holandská firma Hardt Hyperloop. Ta v European Hyperloop Center (EHC) loni provedla první test kapsle a od té doby bylo provedeno dalších 750 dílčích testů. Nyní tu byl další velký test, při kterém se zvýšila maximální dosažená rychlost a vyzkoušel se také manévr změny trati, a to způsobem, který nevyžaduje žádné pohybující se části.
 
 
Trať měla délku 420 metrů a testovací vozidlo zrychlovalo s přetížením až 0,3 G prvních 140 metrech, přičemž dosáhlo rychlosti 85 km/h. Na dalších 155 metrech došlo ke změně trati a následně na dalších 100 metrech vůz brzdil. Manévr by měl být možný i při řádově větších rychlostech, Hardt mluví o 700 km/h. Oproti minulému pokusu Hardt o 45 % snížil hmotnost testovacího vozidla a o 50 % zvýšil tažnou sílu. Rovněž integroval systém magnetického vedení a pohonu. V plánu je vytvořit demonstrační trať o délce 3-5 km a pak první provozní trať o cca 30-50 km. Kdy by k tomu mělo dojít, to nebylo řečeno. Otázkou spíše ale je, zda k tomu vůbec kdy dojde.
 
Pokud jde obecně o Hyperloop systémy, v Itálii by měla stát demonstrační trať mezi Padovou a Benátkami, v Německu a Indii se nad tím uvažuje a v Číně by měla stát provozní trať mezi Šanghají a Kantonem do roku 2035.
 

