Evropský superpočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Evropský superpočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Evropa má svůj první superpočítač s výkonem v ExaFLOPS. Exascale éru na starém kontinentě odstartoval německý JUPITER se zhruba 24 tisíci čipy Nvidie.
Exascale výkony sice stále nejsou běžné, ale přece jen už máme na světě několik počítačů, které výkony v tomto řádu zvládají. Nyní se objevil další zástupce, první takového druhu v Evropě. Jde o JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research), který je společným podnikem Evropské unie a Německa. Celkem do něj bylo investováno nemalých 500 milionů EUR (přes 12 mld. Kč) a stojí v Jülichu v Německu. Jde o nejvýkonnější počítač v Evropě, 4. nejvýkonnější na světě, a překonává tak další evropské projekty jako LUMI ve Finsku (9. pozice) a Leonardo v Itálii (10. pozice).
 
Podle tiskové zprávy můžeme 1 ExaFLOPS přirovnat k tomu, že kdyby každý člověk na světě vykonal jednu početní operaci za sekundu, trvalo by to lidstvu 4 roky, než by provedl takový počet operací, jako zvládne JUPITER za sekundu. Pokud jde o AI úlohy, tak s 8bitovými proměnnými a řídkými maticemi dosahuje dokonce 80 ExaFLOPS. Postaven je totiž na architektuře Eviden BullSequana XH3000 a 24.000 čipech Nvidia GH200 Grace Hopper SuperChip. Počítač je dostupný evropským vědcům a uživatelům z veřejného sektoru a průmyslu přes platformu EuroHPC Access Calls. Měl by pomoci Evropě dohnat vědecký náskok USA a Číny např. v oblasti umělé inteligence. Odpadní teplo se používá k vytápění budov kampusu, což z něj dělá jeden z nejefektivnějších strojů.
 

Diskuze (3)
