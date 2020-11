Exploze kilonovy ukazuje na vznik nového magnetaru

Magnetar známe jako speciální, magneticky velice silnou verzi neutronové hvězdy, která byla nedávno označena za původce záhadných FRB, rychlých rádiovým záblesků . Jedná se přesněji o pozůstatky někdejších velkých hvězd, které na jednu stranu nebyly až tak velké, aby se zhroutily do podoby černé díry a ani tak malé jako naše Slunce, aby po nich zbyl bílý trpaslík. Vzniknout ale mohou také při události zvané kilonova, jejíž samotné označení už udává, že je asi tisíckrát silnější než nova.

Exploze kilonovy má mít původ ve srážce dvou neutronových hvězd, či jedné hvězdy s černou dírou a výsledkem může být v prvním případě právě magnetar, pokud jde tedy o srážku dvou spíše menších neutronových hvězd, neboť z větších už vznikne spíše černá díra.

V květnu byl zachycen silný signál v paprscích gama z objektu vzdáleného kolem 5,5 miliard světelných let, který právě odpovídal tomu, co dle teorie vzniká při zrození magnetaru, takže se na dané místo ihned zaměřil satelit NASA Swift, dále Very Large Array v Mexiku a také Keck Observatory na Havaji. Ovšem nejlepší data přišla od starého dobrého Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Hubble zachytil infračervené záření ukázané na obrázku nahoře, které ukázalo na vznik těžkých prvků (zlato, platina, uran), což bylo také v souladu s teorií o tom, co se děje při srážce neutronových hvězd. Záření bylo přitom neobyčejně silné a právě díky tomu se mluví o vzniku magnetaru, neboť v případě zrození nové černé díry by bylo výrazně slabší, a to řádově.



Právě síla tohoto záření nutí astronomy k tomu, aby mluvili o vzniku magnetaru, ovšem čeká se ještě na posouzení od jiných výzkumníků. Pokud ale budou závěry potvrzeny, bude to znamenat vůbec první zachycený zrod magnetaru v historii.

Ceny souvisejících / podobných produktů: