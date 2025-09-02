Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Společnost ProGrade Digital představuje ještě vyšší kapacitu pro svá externí SSD řady PG10. Nově bude k dispozici dokonce až ve 16TB verzi. Nebude ale levné.
Produkty společnosti ProGrade Digital jsou mířeny především na fotografy, kameramany a podobné profese. Zahrnují zejména paměťové karty, nicméně v nabídce má i externí SSD. Sem patří např. externí SSD řady PG10. Jde o SSD kompatibilní s rozhraními Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB-C 3.2 i 3.1. Má dvojitý heat-sink pro lepší chlazení, díky čemuž by nikdy neměl mít problémy s throttlingem, tedy omezováním výkonu při přehřívání. Nechybí ani magnetická základna a zajímavostí má být indikátor LED jako ukazatel nedostatečného napájení. Zatímco však dosud bylo toto SSD k dispozici v kapacitách 2 TB, 4 TB a velkorysých 8 TB, nyní bude k mání dokonce s až 16 TB. To už bude dostatek místa na hodně RAW fotek nebo spoustu ProRes videa.
Použitá rozhraní dovolují teoretickou maximální rychlost 40 Gbps (5GBps), přičemž sekvenční čtení i zápis mají vrcholit hodnotou 2500 MB/s. Trvalý zápis by pak měl být možný s rychlostí 2000 MB/s. Kabel USB 4.0 pochopitelně najdete v balení. Záruka je 3letá, SSD mají být odolná vůči nárazům a rentgenu.
Pokud jde o cenu, ta pochopitelně není vůbec nízká a činí 2999,99 USD. V kurzovém přepočtu to sice činí nějakých 63 tisíc Kč, nicméně pokud se podíváme na prograde.cz a české ceny menších kapacit, dá se očekávat spíše něco okolo 80-85 tisíc Kč s DPH.
Zdroj: progradedigital.com