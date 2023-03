Extrémní overclocking 56jádrového Intelu Xeon: super výkon, ale skoro 2kW spotřeba

Nové serverové procesory Intelu Sapphire Rapids umí být hodně výkonné. Třeba takový Xeon W9-3495X má 56 jader, což stačí na současný běh 112 vláken. Dvorní overclocker Asusu, Elmor, nicméně zkusil, kam se až dostane výkon při opravdu extrémním přetaktování. Použil základní desku Asus Pro WS W790E-SAGE SE, osm modulů G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM, chlazení tekutým dusíkem a dva 1600W zdroje Superflower Leadex. Toto vše dopomohlo k tomu, že se povedlo rozběhat všech 56 jader procesoru na frekvenci 5,5 GHz, což je úctyhodný výsledek.

Abychom si to dali trochu do kontextu, tak by bylo dobré zmínit, že základní takt procesoru je 1,9 GHz a jeho jednojádrové max. frekvence činí 4,6 až 4,8 GHz (Turbo Boost Max 3.0 a Thermal Velocity Boost). Dosažená frekvence všech jader tedy výrazně překonává standardní maximum pro jedno jádro.

Jeho standardní spotřeba PBP činí 350 W, MTP (Maximum Turbo Power) je pak 420 W. Overclockerům se ale v tomto testu povedlo dosáhnout spotřeby 1881 W. To je téměř 4,5násobek standardní MTP. Díky tekutému dusíku se ale i tak teplota procesoru pohybovala pod mrazivými -90 °C. Pokud jde o výkon, bylo dosaženo 132.220 bodů v benchmarku Cinebench R23, což jen těsně nepřekonalo týden starý rekord ve výši 132.484 bodů. Pro představu, 16jádrový Ryzen 9 7950X má cca 37-39 tisíc s dobrým chlazením, 24jádrový Core i9-13900K je na 37-41 tisících podle nastaveného limitu.