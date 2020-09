Facebook chystá opatření na volby, prý nabídne až $120 za deaktivaci účtu

Americké prezidentské volby v roce 2016 byly plné různých skandálů spojených s Facebookem. Asi nejvýrazněji se této sociální sítě dotkl skandál s Cambridge Analytica, která vytvářela profily uživatelů pro lepší cílení příspěvků za účelem ovlivnění uživatelů u voleb. Přetřásaly se i ruské zásahy do politických reklam, ponechávání zavádějících příspěvků a další. Letos se tomu chce Facebook vyhnout, a tak zavedl pár opatření. Např. budou odstraňovány příspěvky, které vyhrožují tím, že voliči dostanou COVID-19, čímž by je měly přesvědčit, ať nejdou k volbám. Obsah, který se bude snažit očernit volební metody, má být označen, stejně jako nepodložené zmínky o výsledcích voleb. Poslední týden před volbami zmizí politické reklamy. Facebook ale ohlásil také mnoho studií, kterými chce vyhodnotit vliv sociálních sítí na myšlení lidí a výsledky.



Podle New York Post by uživatelé, kteří se dobrovolně rozhodnou deaktivovat účet na Facebooku a Instagramu po dobu jednoho nebo 6 týdnů, měli dostat $10 až $20 za týden (tedy celkem až $120). Tyto účty by byly deaktivovány koncem září. Stejně tak Facebook nabízí vyplňování dotazníků. Sociální síť by si z přihlášených uživatelů měla vybrat 200 až 400 tisíc lidí do nejrůznějších studií. Zatímco však o různých studiích a externích výzkumných partnerech Facebook hovořil před několika dny , o placených deaktivacích účtů zatím na jeho stránkách nevyšlo žádné oficiální oznámení.