Facebook investuje $5,7 mld. do indického gigantu Jio, WhatsApp bude významnější

Facebook ohlásil svou velkou investici do indického telekomunikačního gigantu Jio Platforms, jehož majitelem je Mukesh Ambani, nejbohatší člověk v Indii. Tato firma patří do jeho obrovského konglomerátu Reliance Industries a půjde o 9,99 % akcií společnosti. To není zrovna malé množství a Facebook toho využije k podstatně většímu záběru na indickém trhu. Nejvíce by to mělo jít vidět na aplikaci WhatsApp, která se má stát obdobou "všeho schopného" WeChatu z Číny.

U WhatsAppu bylo minulé dva roky testováno elektronické placení pomocí WhatsApp Pay, které bylo od února schváleno do ostrého provozu. Nyní by ve spojení s Jio Platforms mělo dojít k napojení na e-commerce projekt JioMart. Tím by mělo být umožněno snadné kontaktování společností i nákup jejich produktů. Pro Facebook by to mohlo být velmi významné, protože už dnes má na indickém trhu téměř 400 milionů uživatelů a dá se čekat, že se bude snažit o podobné projekty i na jiných trzích.

