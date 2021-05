Facebook otáčí: už nebude cenzurovat názory, že COVID-19 stvořil člověk

Poslední dobou se hodně probírá to, zda se mají či nemají cenzurovat tzv. fake news a s nimi i různé názory, které mohou (ale také nemusí) být zavádějící. A právě zde je jeden z problémů celé věci, kdo rozhoduje, co je pravdou a co ne. Zatímco některé názory jsou smyšlené, ale v zásadě neškodné, některé už mohou způsobit škody, burcovat k násilným akciím na základě podvržených zpráv, ale někde to zdaleka není tak jasné a může se ukázat, že konspirační teorie nemusí být až tak moc teorií. Toto nyní začínají řešit sociální sítě ohledně nemoci COVID-19. Většina z nich v minulosti přistoupila k cenzurování informací, které odporovaly oficiálním zprávám, a mezi toto patřily i názory, že koronavirus není dílem přírody, ale je dílem člověka. Jenže karta se obrací.



Názor, že by vir mohl pocházet z laboratoří ve Wuhanu, sice zdaleka nebyl potvrzen, ale získává stále větší podporu, přičemž zásadní obrat nastal po výroku amerického prezidenta Joea Bidena, který nařídil zvýšené úsilí v objasňování toho, jaký je původ viru, přičemž jednou z pracovních verzí je právě i to, že jde o vir vyrobený člověkem. Toto oficiální uznání možnosti vytvoření koronaviru SARS-CoV-2 člověkem nyní významně mění to, jak se tato možnost posuzuje z pohledu fake news. Zjednodušeně řečeno, co bylo špatně včera, není špatně dnes.



Zda jsou jeho původcem zvířata nebo člověk, by mělo být zjištěno a zveřejněno do 90 dní. Pracuje se dvěma základními verzemi, přenosem ze zvířat a únikem z laboratoře. Aby to nebylo tak jednoduché, zvažuje se, že by mohlo jít o vyvíjenou biologickou zbraň nebo výzkum viru, který se cíleně nebo naopak nešťastnou náhodou dostal ven (pak by to mohlo být i obojí, o vir ze zvířat, ale uniklý z laboratoře). Možností je spousta. Na to už zareagovala sociální síť Facebook, která tento názor začíná považovat za legitimní a už nebude považován za hoax, který je třeba odstraňovat ze sítě jako zavádějící.

Zde se tak krásně ukazuje dvojsečnost cenzury neoficiálních názorů. Na jednu stranu tak může chránit obyvatele před záměrnou manipulací některých lidí, kteří chtějí situace zneužít k nejrůznějším cílům šířením podvržených a nepravdivých informací, ale také to může zabránit diskuzi a úvahami nad možnostmi, které se sice v danou dobu považovaly za falešné, ale později se ukazují jako oficiálním námětem k šetření.



