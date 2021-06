Facebook TextStyleBrush: AI napodobí rukopis z jediného slova

Facebook , ve kterém prezentuje systém TextStyleBrush. Jde o umělou inteligenci, která rozpoznává styly písma, přičemž ji k tomu stačí jediné slovo. Nejde ale jen o písmo tištěné, ale také psací. Z fotografie s napsaným textem tak dokáže odhadnout, jak by dotyčný člověk napsal i jiná písmena, a umožní tak nahrazovat text jiným s použitím stejného grafického stylu. A zde se vkrádá otázka, k čemu to může být dobré.

Podle Facebooku to může být dobré např. pro personalizované zprávy, které budou přepsány do psací podoby, velké využití to může najít v rozšířené realitě, kdy cizojazyčné nápisy nahradí překlady v původní grafické podobě. Na druhou stranu Facebook připouští, že systém může být kontroverzní a jeho publikací chce zahájit diskuzi na téma možných zneužití (podobně jako je tomu u deepfakes v případě tváří). Nynější verze systému funguje za mnoha podmínek dobře, ale dle Facebooku má stále problémy např. s nápisy na kovových objektech nebo s písmem v různých barvách.



