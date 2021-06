Facebook zkusí zobrazovat reklamy ve VR hrách, a to placených

Od Facebooku se takovéto snahy dají očekávat, přeci jen jde o firmu, která má svůj byznys založený na reklamě a co se týče platformy Oculus, tu už dávno nemůžeme pokládat za čistě herní. Určitě pak ne od té doby, co její využití Facebook podmínil zřízením a využitím účtu pro své služby.

Ostatně právě i to vyvolalo negativní ohlasy a reakce spojené zvláště s tím, že Facebook nám může účet kdykoliv a bez řádného vysvětlení zablokovat či rovnou zrušit. Dovolání je přitom obtížné a s nejistým výsledkem, když se uživatel mnohdy ani nedozví, co vůbec provedl v rozporu z pravidly.

Nyní tak pro majitele headsetů Oculus přichází další hořká pilulka, a sice zatím zkušební integrace reklam přímo do her, a to placených titulů. Začne se přitom s titulem Blaston od Resolution Games, který je sice k dispozici za 10 dolarů a ne cenu AAA her, nicméně to nic nemění na tom, že jde o placenou hru a v takové hráči neočekávají reklamy.

Názor veřejnosti na reklamy v placených hrách už okusila i firma Electronic Arts, která se rozhodla nevybíravým způsobem zobrazovat reklamy ve hře UFC 4 . Ty se začaly objevovat jen měsíc po jejím vypuštění na trh a EA se za to později omluvila. Ovšem v jejím případě šlo o reklamy, které zastínily téměř celou obrazovku, a to v 60dolarovém AAA titulu. V porovnání s tím startuje Facebook jen zlehka a především to vypadá, že reklamy budou v podobě virtuálních plakátů či bannerů, jichž si prostě nemusíme všímat.

Ale je to teprve začátek a my se dozvídáme, že po titulu Blaston budou následovat i jiné hry a Facebook bude mezitím sledovat zpětnou vazbu hráčů. Dle vlastních slov chce dát vývojářům další možnost jak ve hrách vydělávat a cílem je prý také vytvořit udržitelnou platformu, v jejímž rámci bude i hardware dostupnější širším masám uživatelů.

Právě to ostatně byl očividný cíl Facebooku už od té doby, co koupil Oculus. VR headsety jsou a stále budou spíše dražší hardware, a Facebooku jde a vždy šlo o vytvoření co nejširší uživatelské základny, takže přirozeně hledá cesty, k tomu, jak hardware pro VR učinit přístupnějším.

