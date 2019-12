Facebooku ukradli nešifrované HDD s daty 29.000 zaměstnanců

Facebook je znám slabou ochranou dat svých uživatelů a nesčetnými skandály s tím spojenými. Nyní tu má další potíž. Byla mu totiž ukradena data jeho vlastních zaměstnanců. Konkrétně šlo o krádež notebooku z auta, ve kterém byl i pevný disk obsahující data o výplatách 29 tisíc zaměstnanců společnosti za minulý rok. Byla zde čísla bankovních účtů, jména, hodnoty platů, odměn a poslední čtyři čísla sociálního pojištění.

Ke krádeži došlo 17. listopadu, ale teprve minulý pátek (13. prosince) byla tato informace zveřejněna zaměstnancům a byla jim nabídnutá dvouletá služba ochrany proti krádeži identity. Problémem je zde i to, že tyto disky nikdy neměly opustit kanceláře Facebooku, takže je otázkou, proč je zaměstnanec vůbec vynesl ven. Další zvláštností je to, že data nebyla na disku nijak šifrována i to, že onen zaměstnanec nechal notebook s citlivými daty v autě v oblasti, která je známá vysokou mírou krádeží. Mluvčí Facebooku už řekl, že proti němu budou podniknuta adekvátní disciplinární řízení.