Falcon Heavy od SpaceX vynese sondu NASA pro misi Europa Clipper

Již několik let americká kosmická agentura NASA plánuje vyslat sondu k Europě - ledovému měsíci planety Jupiter. Start Europa Clipper se má odehrát v říjnu roku 2024 ze startovacího komplexu 39A v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Právě společnost SpaceX by měla s pomocí své rakety Falcon Heavy vynést tuto sondu pro misi k Europě.

Tato služba poskytovaná firmou Elona Muska bude NASA stát přibližně 178 milionů dolarů, což je v přepočtu přibližně 3,9 miliardy korun. I když se částka zdá být poměrně vysoká, pro NASA je to velmi výhodný kontrakt, protože start se SpaceX bude levnější, než kdyby NASA využila svou připravovanou raketu Space Launch System (SLS), jak bylo původně plánováno

Takový jeden start se SLS by měl NASA podle teoretických odhadů vyjít až na 2 miliardy dolarů - tedy přibližně 43,5 miliard korun. NASA také uvedla, že Space Launch System by vyžadoval pro misi ještě dodatečné úpravy, jejichž hodnota by se vyšplhala až k jedné miliardě dolarů (necelých 22 miliard korun).

Sonda bude mít na ledovém měsíci Jupiteru za úkol zkoumat, zdali na povrchu tělesa mohou být podmínky vhodné pro život. V rámci mise budou pořizovány snímky povrchu Europy, bude se analyzovat složení hornin a měřit tloušťka ledového pláště měsíce. Sonda se zaměří i na určování hloubky a salinity oceánů na Europě a vydá se pátrat po geologické aktivitě nebo po podpovrchových jezerech. Pokud kosmická loď se sondou odstartuje na podzim roku 2024, na oběžnou dráhu planety Jupiter by se měla podle propočtů dostat v dubnu 2030.