Fámy o Rocket Lake: 5GHz OC napříč jádry, AVX512 a další

14nm procesory Rocket Lake od Intelu budou k dispozici pouze jako desktopová verze S, neboť v případě mobilních CPU se Intel už posunul k 10nm procesu, serverové to brzy čeká a na nové HEDT procesory si počkáme ještě dlouho a ty už budou s největší pravděpodobností také tvořeny novým procesem. Rocket Lake-S tak vypadá jako labutí píseň 14nm procesu, s jehož pomocí se Intel bude snažit ještě naposledy zapůsobit.

Co nového se tak o Rocket Lake-S dozvídáme? Jde o neoficiální informace , neboť žádné jiné tak brzy ještě nelze čekat, pak se chystají 8C/16T procesory schopné pracovat v plné zátěži na všech jádrech na 5 GHz. Nejde přitom o turbo všech jader, ale spíše schopnost při přetaktování, takže All-Core Turbo bude pravděpodobně končit na nižších taktech.

ITCooker má nejpodrobnější informace, které byly ale bohužel zveřejněny v čínštině, takže leccos se může ztratit v automatickém překladu. Zde je obecně důležité nespoléhat na překlad Facebooku, který je stručně řečeno nepoužitelný, a využít raději služeb Google Translate.

Píše se tu o podpoře PCIe 4.0, se kterou jsme už dávno počítali, ale také o vysokém výkonu s AVX512, která bude ale v praxi znamenat vysoký výdej tepla, což rovněž není žádné překvapení. Dále se dozvídáme o zvýšení kapacity L1 i L2 cache, a to oproti architektuře Skylake ze 32 kB na 48 kB a z 256 kB na 512 kB.

Architektura jader v Rocket Lake-S (Cypress Cove) pak má zajistit výrazně vyšší výkon v porovnání s Comet Lake-S, ovšem ani to nebude stačit na hrubý výkon procesorů AMD. To však zřejmě platí pro celkový vícejádrový a ne jednojádrový (či jednovláknový) a to musí být každému jasné, když má Intel proti až 16jádrovým Ryzenům postavit maximálně 8jádrové Core.

Nicméně turbo všech jader na 5 GHz s vyšším IPC by společně konečně mělo znamenat výrazný posun oproti předchozím hubeným rokům. Dále se dozvídáme o podpoře desek s čipsetem Z490, a to snad nezávisle na tom, zda ty umožní provoz s PCIe 4.0, nebo ne. To by ostatně skutečně nemělo být omezujícím faktorem. Jde spíše o dostatečně dimenzované napájení a tím by desky se Z490 měly disponovat.



Uvidíme, zda se to všechno vyplní a zatím k tomu lze říci jen tolik, že všechny výše uvedené informace působí uvěřitelně. Realitu ale poznáme až s blížícím se jarem příštího roku

Ceny souvisejících / podobných produktů: