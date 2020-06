Far Cry 6: chystá se červencové odhalení a návrat do tropů?

Už dlouho se mluví o tom, že Far Cry 6 se tentokráte už nebude odehrávat na území Spojených států a že máme očekávat nové umístění, které bude více "exotické". To tedy možná z obecného pohledu, ale na poměry série Far Cry by mohlo jít možná spíše o klasiku, což podporují i fámy o tom, že se vrátí starý známý pán pirátů Vaas.

Dle serveru Gamereactor.dk by tak Far Cry 6 měl být odhalen (ne rovnou vypuštěn na trh) už příští měsíc, a to přesně 12. července. Počkat bychom si na ni ale měli až do dalšího roku, kdy už tak bude připravena pro příští generaci konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, takže by se dal očekávat jistý posun v grafickém podání dle toho, co předvádí i jiné next-gen hry . Zvláště pak titul Horizon Forbidden West ukazuje, jakých detailů bychom se mohli na očekávaném exotickém ostrově dočkat.

Oficiálně ale titul Far Cry 6 nebyl ani ohlášen, že se připravuje, a tak nemá ani žádné stanovené datum vypuštění na trh a vše, co se o něm tvrdí, si zatím můžeme řadit do kolonky fám. Informací se ale dosud objevilo už tolik, že o přípravě této hry se obecně nepochybuje. Nově se tak dozvídáme i to, že aktuálně chce Ubisoft tuto hru dostat na trh do konce prvního kvartálu příštího roku, ovšem i kdyby to byla pravda, datum se může kdykoliv změnit.

Je ale pravda, že Ubisoft slíbil vydat pět nových AAA her do konce aktuálního fiskálního roku, který končí právě příští rok v březnu a o čtyřech už víme: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Leigon, Gods & Monsters a Rainbow Six Quarantine. Pátým by pak mohl být právě Far Cry 6 a o dalším dílu chystaném na začátek roku 2021 mluvil i Jason Schreier z Bloombergu

Zatím si tak můžeme zapsat datum 12. července a událost Ubisoft Forward začínající v 9 večer našeho času.

