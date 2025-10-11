Ferrari Elettrica: 122kWh baterie a články s 305 Wh/kg posílají značku do elektrické éry
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Ferrari představilo novou elektrickou platformu a vůz Elettrica. Půjde o zbrusu nový elektromobil, který doplní spalovací vozy i různé hybridy. Jeho akumulátor pojme 122 kWh elektrické energie.
I když spousta automobilek ruší své přehnané elektrické plány, automobilka Ferrari se k němu spíše přivrací než naopak. V minulosti sice byla dost ostře proti čistě elektrické variantě svých vozů, ale v nabídce už má ale přece jen několik hybridů a nyní představuje svou první čistě elektrickou platformu a vůz Elettrica. Jeho základem je velký 122kWh akumulátor s 210 články, které mají nadprůměrnou hmotnostní energetickou hustotu 305 Wh/kg. Pokud jde o celý akumulátor, i ten se může chlubit vysokou hustotou, a to 195 Wh/kg. Když si tato čísla dáme dohromady, máme tu 400 kg článků a celý akumulátor pak váží okolo 625 kg. Využívá napětí 880 V a dá se nabíjet maximálně s 350 kW. Vysoká hmotnost baterie má ale i svou výhodu. Těžiště vozu je o 80 mm níže než u běžných Ferrari. Typ chemického složení akumulátoru Ferrari nezveřejnilo.
Platforma má rozvor 2960 mm a celý vůz by měl vážit okolo 2300 kg s příznivým rozložením hmotnosti 47 % na přední nápravu a 53 % na zadní (odhlédneme-li od toho, že samotná hmotnost je nesportovně vysoká). Systém pohonu přední nápravy v režimu Performace Launch dává na první pohled směšných 140 Nm (to je točivý moment atmosférického cca 1,5litrového benzínu), jenže důležitý je výkon, a ten se díky maximálním až 30 tisíc otáčkám za minutu dostává na 210 kW. Na kola pak po zpřevodování může putovat 3500 Nm. Hmotnost ústrojí pro pohon přední nápravy váží jen 65 kg a dosahuje 3,23 kW/kg. Efektivita je pak 93 %.
Zadní motor dosahuje točivého momentu 355 Nm, nicméně na kola lze poslat až 8000 Nm a maximální výkon dosahuje 620 kW. Tento motor může točit maximálně 25,5 tisíc otáček za minutu a celé soustava pohonu zadní nápravy má 129 kg. V tomto případě tu máme 4,8 kW/kg a stejnou efektivitu. Výsledkem je, že vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, maximální rychlost činí 310 km/h a normovaný dojezd činí 530 km. Pokud ale pojedete "závodně", pochopitelně budete muset počítat se zlomkem tohoto čísla. Maximální výkon soustavy přesahuje 1000 koní (736 kW), přesnou hodnotu neznáme.
Vůz má několik režimů distribuce výkonu, přičemž jedním z nich je to, že je přední náprava odpojena pro snížení spotřeby, a připojuje se jen tehdy, když nestačí trakce té zadní. Možné je ale mít i trvalý pohon všech čtyř kol. Zajímavostí je také zvuk. Senzor snímá mechanické vibrace z pohonného systému, a ty pak zesiluje podobně, jako funguje elektrická kytara. Nejde tedy o vyloženě uměle generované zvuky. Ferrari Elettrica se více poodhalí počátkem roku 2026, kdy automobilka ukáže interiér.
Zdroj: ferrari.com