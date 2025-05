Fiasko kolem RTX 5060 jde dál, smí se testovat jen v DLSS a ne proti RTX 4060

GeForce RTX 5060 doprovází jeden problém za druhým. Uvolnění ovladačů Uvedení novédoprovází jeden problém za druhým. Uvolnění ovladačů pozdržela tak , aby recenzenti mířící na Computex neměli šanci tyto karty otestovat. Jejich uvedení totiž naplánovala tak, aby se krylo s jejich cestou na veletrh, současně však neuvolnila ovladače předem, aby karty nemohli otestovat s předstihem. Objevily se však informace o tom, že některé redakce ovladače přece jen obdržely. Jenže to nebylo jen tak. Proslýchá se totiž, že to rozhodně nebylo bez striktních podmínek.

Nvidia měla podle těchto informací vyžadovat testy jen v rozlišení 1080p a ne vyšších (což také znamená, že se tolik neprojeví limitace malé 8GB VRAM). Dále bylo v podmínkách stanoveno, ve kterých hrách se vůbec karta může testovat. Také to musely být testy se zapnutým DLSS 4 se 4× Multi Frame Generation. Některé redakce dokonce říkají, že jim Nvidia měla zakázat i srovnání vůči RTX 4060 a novou kartou. Na nezávislé recenze si tak budeme muset ještě nějakou dobu počkat, než se zástupci velkých redakcí vrátí z Computexu a otestují karty za skutečně nezávislých podmínek bez diktátu Nvidie.

GPU GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti CUDA jádra 3840 4608 3072 4352 Zákl. frekvence 2,28 GHz 2,41 GHz 1,83 GHz 2,31 GHz Boost frekvence 2,5 GHz 2,57 GHz 2,46 GHz 2,54 GHz Hrubý výkon FP32 19,18 TFLOPS 23,63 TFLOPS 15,11 TFLOPS 22,06 TFLOPS Paměti 8 GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 Sběrnice 128 bit 128 bit 128 bit 128 bit Propustnost 448 GB/s 448 GB/s 272 GB/s 288 GB/s TDP 145 W 180 W 115 W 160/165 W

GeForce RTX 5060 přitom nevypadají na úplně špatné karty. Výrazně si polepšily v počtu CUDA jader, a to o 25 % z 3072 na 3840. To stejným způsobem zvýšilo hrubý výkon a je dobře známo, že Blackwell v praxi obvykle dosahuje většího nárůstu praktického výkonu, než je rozdíl v tom hrubém. Paměti mají stále nízkou kapacitu 8 GB a 128bitovou sběrnici, GDDR7 čipy běžící na 28 Gbps ale poslaly propustnost z 272 GB/s na slušných 448 GB/s. To je skoro o 65 % vyšší propustnost. Spotřeba pak vzrostla na 145 W. Pokud jde o cenu, ta zůstává na hodnotě 299 USD, česká cena se prozatím na stránkách Nvidie neobjevila. Dá se očekávat, že bude někde okolo 7500-8000 Kč s DPH.