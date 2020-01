Finanční výsledky Microsoftu: vše dobré, jen tržby herní divize padají

Zákazníci tak nyní už opravdu přestávají mít zájem o aktuální herní konzole a téměř celý zbytek roku už budou spíše čekat na to, jakou další generaci si Sony s Microsoftem za notného přispění firmy AMD připraví. Není tak divu, že tržby herní divize Microsoftu šly dolů o 21 procent, nicméně to mohlo jen málo ovlivnit celkové výsledky.

Microsoft si celkem vedl dobře a opět se mu povedlo zvýšit tržby jedné ze své nejvýdělečnějších divizí, jak ukazuje graf v prvním obrázku. Tržby rostly o 17 procent, a to především díky Office 365 a LinkedIn. Microsoft jako své poslední období počítá druhý kvartál fiskálního roku 2020 a co se týče celkových tržeb, ty dosáhly 36,9 miliard dolarů (+14 %) a čistý zisk dokonce vzrostl na 11,6 miliard, což je zvýšení o 38 %.

Intelligent Cloud zahrnující Azure a obecně serverové produkty vykazuje tržby 11,87 miliard, což je nárůst o 27 % a pokud počítáme samotný Azure, zde šly tržby nahoru o působivých 62 %.

Co se týče More Personal Computing, zde už to v meziročním srovnání tak dobré nebylo, ale i tak můžeme mluvit o růstu, i když jen dvouprocentním. Poslední uvedený obrázek z prezentace pak ukazuje na zmíněný 21% pokles příjmů z herních produktů, zatímco Xbox content and services šly dolů o mírnějších 11 %.

Microsoft pro letošek předpokládá, že příjmy z herních produktů budou dále klesat, i když už to budou jen jednociferná čísla. Na druhou stranu si Microsoft hodně slibuje od streamovací služby xCloud a také hlásí rekord pro počet aktivních uživatelů Xbox Live.