Fingerbot: domácí robotická náhrada prstu

Zařízení je to ve své podstatě velice prosté. Jde o malou krabičku, na jejíž pohyblivou páčku lze umístit různé nástavce, jimiž pak půjde ovládat různé spotřebiče s různě provedenými vypínači. Anebo to pochopitelně může být něco zcela jiného, pokud do toho postačí prostě jen trošku šťouchnout.

Fingerbot navržený společností Adaprox si již na Kickstarteru zajistil financování, a to vcelku pohodlně už po 12 hodinách, kdy bylo dosaženo cílové částky 20 tisíc dolarů. Jde vskutku o velice jednoduché zařízení, které dokáže napojit do domácí sítě a dejme tomu i Internetu věcí i veskrze "hloupá" zařízení, jako je třeba prostý vypínač světel. Stačí k němu připojit Fingerbota a zvolit vhodný nástavec.

Jak ukazuje druhý obrázek, může jít o nástavec pro běžné spínače, pak pro dotyková tlačítka, páčkové přepínače a různé typy nástěnných. Pomocí 3D tisku či jiným způsobem si také můžeme vyrobit další. Samotný robot je určen k připevnění pomocí oboustranných lepicích podložek a ty samé pak můžeme využít i pro nástavce, aby bylo možné přepínač vrátit do původní polohy (konkrétně Wall Switch Arm).

Další věc je to, jakým způsobem můžeme ovládat samotného Fingerbota. Na výběr je mezi přímým propojením bez můstku, které nám umožní jej ovládat hlasem (Siri), zajištěno je šifrované spojení, plánování a ovládání na vzdálenost až 50 metrů pomocí LP Bluetooth. Integrovaná baterie pak na jedno nabití vydrží až 6 měsíců.

S využitím můstku či hubu pak lze Fingerboty ovládat i přes Internet s využitím cloudu včetně Google Home či Amazon Alexa a dohromady jich můžeme mít celou armádu. Ovšem k čemu se nám taková věc může hodit, na to už musí přijít každý sám. Ostatně i přes svou jednoduchost nebudou Fingerboti zvláště levná zařízení, však i v kampani na Kickstarteru přijde jediný z nich na 32 dolarů. Za 479 dolarů pak můžeme mít sadu 16 Fingerbotů se 4 můstky. Není to tedy zrovna málo peněz za zařízení, které je v podstatě jen dálkově ovládané servo.

První dodávky se očekávají v květnu příštího roku.

