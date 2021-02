Fisker vzdal solid-state akumulátory, nedokáže je rozumně dokončit

Fisker, která chtěla už v příštím roce začít vyrábět

Spousta lidí si myslí, že od objevení nového typu akumulátoru by to do zavedení masové výroby mělo trvat snad jen měsíce, ale nic nemůže být dál od pravdy. Krásně to ukazuje příklad společnosti, která chtěla už v příštím roce začít vyrábět elektrické SUV Ocean se solid-state akumulátory. To by bylo pozoruhodné, protože ani nejlepší vývojáři akumulátorů nevidí reálně nasazení solid-state technologie dříve než ke konci tohoto desetiletí (přinejlepším v jeho druhé polovině). A v posledním rozhovoru se Henry Fiskerem to opravdu vypadá, že to není tak jednoduché.

Ten totiž řekl, že jejich solid-state akumulátory jsou sice z 90 % hotové, ale nakonec ve Fiskeru zjistili, že dovyvíjet těchto zbývajících 10 % je překvapivě mnohem složitějších než těch prvních 90 % (v podstatě klasické Paretovo pravidlo, to je ale se svým poměrem 80/20 o něco milosrdnější). Jenže to zjistili až tehdy, když se dostali do tohoto bodu. Připustil, že byli příliš optimističtí a není šance to rozumně dokončit. Ačkoli tak mají solid-state akumulátory téměř hotové, dle jeho slov jde o technologii, která je ještě "hodně, hodně daleko". Sám nyní vidí, že jen testování výdrže a spuštění masové výroby si každé vyžádá minimálně 3 roky, takže po vymyšlení nové technologie to je záležitost minimálně na 6 let, ne-li více.



Henry Fisker se také navážel do Elona Muska. Rozhodl se totiž nechat vyrábět své vozy u společnosti Magna. Podle něj je totiž poněkud ignorantské si myslet, že lze postavit fabriku v poušti, najmout lidi, vyvinout zbrusu nové auto a myslet si, že je možné být tak dobrý jako Volkswagen nebo Toyota. Magna vyráběla vozy např. pro BMW nebo Toyotu, příkladem může být BMW Z4 a Toyota Supra.

