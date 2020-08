Flight Simulator 2020 dostane podporu VR a bude i na Steamu

Microsoft Flight Simulator 2020 se na trh chystá už opravdu brzy za dva týdny jej máme tu a dozvídáme se, že datum 18. srpna platí jak pro Windows Store, ale také pro platformu Steam . Vedle toho bude hra k dispozici také v rámci Xbox Game Pass for PC, takže kdo má tuto službu k dispozici, třeba díky prodejní akci na grafické karty, může si tuto hru dosyta vyzkoušet a nemusí si ji kupovat. Server KitGuru také uvádí, že v evropských obchodech bude nový Flight Simulator k dispozici také v krabicové verzi s nosiči, a to kvůli co nejlepší kompatibilitě i v podobě oboustranných DVD, jichž bude v krabici celkem deset.