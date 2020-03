Folding@Home už dosáhl výkonu v řádu ExaFLOPS

Jeden ExaFLOPS rovná se 1.000.000.000.000.000.000 (10) operací za sekundu a jde o dlouhodobě sledovaný milník, který měly za úkol teprve prorazit superpočítače Aurora Frontier nebo El Capitan . Nyní jim to ale svým způsobem vyfoukl projekt Folding@home, i když v jeho případě to samozřejmě není zcela srovnatelný počin. Můžeme sice mluvit o tom, že byla překročena dokonce i hranice 1,5 ExaFLOPS, ovšem je třeba si uvědomit, co to znamená.