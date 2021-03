Formulář žádosti o práci od Steve Jobsa prodán v aukci za 162 tisíc liber

Předměty slavných osobností se často draží v aukcích za mnohdy opravdu vysoké ceny. Dnes je to dohnáno až do absurdních výšin kvůli prodeji digitálních děl formou NFT, jako je např. první tweet Jacka Dorseyho za téměř 60 mil. Kč, nicméně stále se prodávají i fyzické předměty, které existují ve skutečné podobě bez systému jedniček a nul. Pokud je takovou osobností Steve Jobs, dokonce i formulář žádosti o práci může mít hodně vysokou hodnotu.

klikněte pro zvětšení (zdroj: bidspotter.co.uk

Ostatně když se prodával naposledy v roce 2018, výherce aukce za něj dal 175 tisíc USD. Nyní se prodal za 162 tisíc GBP, což odpovídá zhruba 222 tisícům USD (4,94 mil. Kč). Tomuto papíru je už 48 let, je totiž z roku 1973 poté, co Jobs opustil Reed College. Jobs zde zmiňoval zkušenosti s počítači a kalkulačkami, a to jak po technické, tak návrhové stránce.

Ceny souvisejících / podobných produktů: