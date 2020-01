Fortnite nejvýdělečnější hrou za rok 2019, vydělal 1,8 mld. USD

V roce 2019 zaznamenaly free-to-play hry 6% nárůst tržeb a celý trh tak narostl na 87,1 miliard USD. Nejúspěšnější hrou byl opět Fortnite, který si připsal 1,8 mld. USD, což je opravdu hodně vysoká částka. Alespoň to tvrdí výzkum od SuperData. Faktem nicméně je, že pro Fortnite to znamená propad o zhruba 25 % z loňských rekordních 2,4 mld. USD. Další hry na tom nejsou o moc hůře, následuje totiž Dungeon Fighter Online a Honour of Kings, které měly dosáhnout na 1,6 mld. USD.

League of Legends, páté pak stále oblíbená Candy Crush Saga. Obě tyto hry si připsaly 1,5 mld. USD. Na šestém místě je tu Pokémon GO od Nianticu s 1,4 mld. USD. Mobilní hry pak tvoří 60 % free-to-play her z první desítky. Je zajímavé, že Čtvrté místo si bere, páté pak stále oblíbená. Obě tyto hry si připsaly 1,5 mld. USD. Na šestém místě je tuod Nianticu s 1,4 mld. USD. Mobilní hry pak tvoří 60 % free-to-play her z první desítky. Je zajímavé, že Harry Potter: Wizards Unite od Nianticu zdaleka nezopakoval úspěch pokémonů a nedostal se do první desítky.

Zatímco free-to-play hry rostou, to neplatí o AAA titulech, které si člověk musí nejprve zaplatit. Menší počet velkých hitů se podílel na tom, že trh v této oblasti klesl o 5 %. Vítězem tu byla FIFA 19 se 786 mil. USD, druhou příčku si bere Call of Duty: Modern Warfare se 645 mil. USD a třetí místo připadlo GTA V, které si připsalo dalších 595 mil. USD. Na to, o jak starou hru jde, je to velmi pěkné číslo.



Pokud jde o platformy, mobilní hry výrazně vedou s 64,4 mld. USD. Na druhém místě jsou hry pro PC s 29,6 mld. USD a na třetím místě jsou konzole, kde měl trh objem 15,4 mld. USD. Virtuální a rozšířená realita tvořila 6,3 mld. USD.

