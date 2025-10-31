Francie spustila 1,5 km dálnice A10 s bezdrátovým nabíjením EV, výkon je až 300 kW
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Bezdrátové nabíjení elektromobilů by mohlo být jedním ze střípků skládačky, které umožní dlouhý dojezd elektromobilů na dálnicích. Francie nyní spustila takové nabíjení na dálnici A10.
Nabíjení elektromobilů je problém, který má spoustu dílčích řešení. Pro některé možnosti je potřeba rychlého nabíjení, jinde je zase vhodné to pomalé (při parkování, kdy se na nabíjení nečeká). Další možností je bezdrátové nabíjení, které umožní minimalizovat jak nutnost přestávek pro rychlé nabíjení na dálnicích, tak i může být zajímavým komfortním doplňkem pomalého nabíjení, kdy se člověk při parkování nemusí starat o připojení kabelu. Společnost Electreon ve spolupráci s dalšími institucemi (VINCI Construction, Gustave Eiffel University a Hutchinson) zkusila dynamické bezdrátové nabíjení a na francouzské dálnici A10 postavila krátký 1,5km úsek s dynamickým indukčním nabíjecím systémem pod iniciativou Charge as you Drive.
Ten při ustálených podmínkách (tzn. vozidlo jedoucí stejně zarovnaným způsobem konstantní rychlostí) ověřeně dosahuje špičkově nabíjecího výkonu přes 300 kW, průměrně je to potom přes 200 kW. Uvážíme-li např. rychlost 120 km/h, tak 1,5 km úsek ujede za 0,0125 hodiny. To by mělo teoreticky zvládnout dodat energii 2,5 kWh. V případě osobního auta je to energie na ujetí tak 10-13 km. U autobusů a nákladních vozů to bude výrazně méně, na druhou stranu ty jedou pomaleji, takže na úseku stráví delší dobu a může jít o větší množství energie (např. při 80 km/h to je 0,01875 hodiny a teoreticky 3,75 kWh).
Na dálnici se zatím prohání čtyři druhy prototypových vozů, které testují praktické výsledky, těžký nákladní vůz, dodávka, autobus a osobní vůz. Tyto praktické testy navazují na simulace, které ověřovaly opotřebování po 25 letech těžké nákladní dopravy. Ideou bezdrátového nabíjení je i to, že elektromobily mohou být vybavovány menšími bateriemi, což ušetří hmotnost i materiály jako lithium nebo kobalt (i když ten se už v moderních bateriích vyskytuje jen v malém množství).
