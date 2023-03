Francouzi hacknuli nejen Teslu Model 3, celkově vyhráli 530.000 USD a Teslu

Hackerská soutěž Pwn2Own se koná už od roku 2007 a má nabídnout etickým hackerům způsob, jak poměřit své síly při nalézání zranitelných míst v běžně užívaných produktem v omezeném časovém limitu. Letos byla jasnou jedničkou francouzská parta Synacktiv, která za několik svých hacků získala celkem výhru ve výši 530.000 USD a Teslu Model 3. Povedlo se jim provést útok UAF (Use-After-Free) na operačním systému Windows 11 (30 tisíc USD), ukázali také překonání řetězce 3 bugů v Oracle VirtualBox s Host EoP, přičemž jeden z těchto bugů byl už znám. Za tento získali 80 tisíc USD. Povedlo se jim také hacknout Ubuntu Desktop a eskalovat přístupová práva v něm. V tomto případě dostali 30 tisíc USD. Povedl se jim také útok TOCTOU (Time of Check to Time of Use) útok na macOS, ten jim přinesl 40 tisíc USD.



Dvakrát se jim povedlo také hacknout Teslu Model 3. V tom prvním se jim povedlo zneužít přetečení haldy a dostat se do infotainmentu vozu, což jim vyneslo 250 tisíc USD. Získali přístup i k navigaci a Bluetooth. Druhým byl útok TOCTOU, který jim za 2 minuty přinesl 100 tisíc USD a výhru vozu Tesla Model 3. Zde mohli přistupovat k rozhraní mezi vozem a např. nabíječkou Powerwall, umožnilo by to ale např. otevřít kapotu nebo dveře.

Zástupci společnosti Tesla byli přítomni a brzy by automobilka měla vydat aktualizace svých systémů, které by měly řešit nalezené chyby. Hackeři současně přiznali, že navzdory provedeným hackům je bezpečnost Tesel poměrně vysoká díky sofistikovanému systému sandboxů, který zabraňuje tomu, aby hack jednoho systému usnadnil vniknutí do dalších systémů vozu.