Francouzi si zakázali používat anglické herní výrazivo

Académie Française se tak snaží o takovou malou obrodu francouzštiny z hlediska výrazů používaných v oblasti počítačových her, kde pochopitelně vládne angličtina a ta byla vždy úhlavní nepřítel. Ve Francii nevládne takový režim, který by mohl zakázat anglické výrazy všem, ale dle Agence France-Presse (via Guardian ) se mají o vyčištění francouzského jazyka od anglických herních výrazů snažit především lidé zaměstnaní státem a Ministerstvo kultury k tomu dodává, že tu jde i o odstranění bariér v komunikaci. Lidé hrami nepolíbení totiž nemusí anglickým výrazům rozumět.

Académie Française se však nezaměřila jen na hráče a průběžně se snaží prosazovat francouzské ekvivalenty k výrazům jako hotspot či food truck. Svět počítačových her se tu ale pochopitelně velice nabízí vzhledem k tomu, jak moc je protkán angličtinou. A pokud by chtěla tato organizace připravit vládním zaměstnancům to pravé peklo, mohla by se příště zaměřit třeba i na hardware, sítě či IT obecně a nejlépe pak každý kvartál chystat nová školení s využitím alternativ pro všechny ty nové anglické výrazy, které se mezitím objevily.