FSD Tesly "selhalo" v testu dětí přebíhajících kolem školního autobusu, figurínu přejelo

Autopilot Tesly, resp. dnes systém Full Self Driving (FSD), existuje v několika variantách. Ta nejnovější by už od 22. června měla být k dispozici v rámci služby robotaxi společnosti, která bude spuštěna v Austinu. Není jasné, o kolik bude lepší než ty, které jsou nyní k dispozici ve stávajících vozech Tesla, nicméně i když dokáže ve většině případů jezdit dost dobře, stále tu jsou situace, kdy dělá neodpustitelné chyby. Organizace The Dawn Project a Tesla Takedown se už roky snaží vyvolat bojkot vozů Tesla, což se nyní s blížícím se uvedením robotaxi ještě stupňuje. Organizace tak vyzkoušela, jak to dopadne, když se Tesla s autonomním řízením pošle vedle školního autobusu a do cesty jí vběhne dítě. Test nedopadl na první pohled moc dobře.

Tesla nejenže nezastavila na stopce, kterou autobus ukazuje, když do něj nastupují děti (navíc ještě výstražně bliká), stejně tak se na první pohled zdá, že nebyla schopen detekovat figurínu, která ji byla podstrčena do cesty. Nicméně tady musíme brát do úvahy to, že test dělala organizace, která se snaží Teslu dlouhodobě zdiskreditovat. A smrdí tu hned několik věcí.

I když autopilot Tesly je všechno, jen ne dokonalý, pojďme se na test podívat o něco kritičtěji. Když se na video podíváme pozorněji, figurína byla vozu podstrčena pouhých 0,7 sekundy před srážkou. U vozu jedoucího rychlostí 20 mil za hodinu (32 km/h, 8,9 m/s) to znamená, že na reakci a zabrzdění měl vůz pouhých cca 6-6,5 metru. Když je člověk připraven reagovat a situaci vyloženě očekává, je reakční doba okolo 0,3-0,4 sekundy (jen ti nejlepší jsou o něco lepší), nicméně v normálním provozu se bavíme o časech spíše okolo 0,7-1,5 sekundy (psychická a svalová reakce dohromady na neočekávanou situaci). Jinak řečeno, většina z nás by v této rychlosti sešlápla pedál teprve až v okamžiku srážky, někteří by kvůli zpožděním lidského těla skutečně začali brzdit až poté, co by figurínu přejeli i zadními koly.

Při pohledu zezadu nicméně vidíme že vůz brzdí o kousek dříve, než najede na lano (v okamžiku srážky jel 14 mph, tedy 22,5 km/h, vidíme také, že se rychlost začala snižovat krátce poté, co figurína vběhla na silnici). Každopádně ani to by nestačilo. Jen tak pro zajímavost, při deceleraci 10 m/s2 by z rychlosti 32 km/h vůz potřeboval na zastavení asi 4 metry, a to by musel hned od začátku mít plný brzdný účinek. Musel by tedy reagovat během prvních 2-2,5 metru, což při dané rychlosti znamená, že by se plný brzdný účinek musel dostavit do 0,25 sekundy.

Jak vidíme, test byl proveden tak, že je mimo schopnosti člověka to ubrzdit. Jak bylo řečeno, i velmi dobře připravený člověk čekající tuto situaci potřebuje 0,3-0,4 sekundy, což kdyby i po takto krátkém času začal naplno brzdit (a vůz ihned vyvinul maximální brzdný účinek), skončil by při této rychlosti o 0,5-1,5 metru dál, než byl proveden test.

A druhý problém testu. Proč nezkoušeli ve stejných podmínkách jiné systémy na vozech jiných značek?

Každopádně to, že FSD Tesly má problémy, a to nemalé, je bohužel faktem. Ostatně nedávno se stala nehoda, kdy vůz údajně jedoucí s FSD najel do vedle jedoucího vlaku. Tam je ale otázkou, proč řidič nechal vůbec vůz odbočit na koleje (pokud to byl vůbec vůz, který tam odbočil) a nechal ho po nich jet více než 10 metrů, než došlo k nehodě. Naštěstí se nic vážného nestalo, všichni vystoupili a vyndali si i z vozu svá zavazadla.