FSR 2.0 v Cyberpunku 2077 otestováno, jaký je výkon oproti DLSS 2.4.3?

Srovnání kvality obrazu hry Cyberpunk 2077 nabízí celkem tři snímky v různých verzích. Jde o snímky v rozlišení 4K, 1440p a 1080p, které si můžeme vybrat ve verzích bez upscalingu a pak na různá nastavení kvality technologií FSR 1.0, FSR 2.0 a DLSS 2.4.3.

Co se týče kvality, o té se můžete přesvědčit ideálně sami prohlédnutím snímků na TechPowerUp . Dá se říci, že FSR 2.0 oproti 1.0 nabízí v Cyberpunku výrazně lepší kvalitu obrazu, což se týká především nižších cílových rozlišení. Jenomže poněkud jiné je to v pohybu a tady lze v případě FSR 2.0 narazit právě na ghosting, což můžeme přičíst prostě tomu, že tato technologie nebyla pro tuto hru vůbec vyladěna. Dále tu FSR 2.0 tvoří výrazné artefakty v případě zapnuté funkce motion blur a odrazy realizované pomocí ray tracingu mají viditelně nízké rozlišení. Ideální to tak není, ovšem co výkon?