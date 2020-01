Fujitsu Happy Hacking Keyboard dostala USB-C a Bluetooth

Pokud jste o Happy Hacking Keyboard dosud neslyšeli, není divu, ostatně nejde o zrovna notoricky známou periferii, nicméně ta už je na trhu pěkných pár let a nyní se dočkala nových verzí, na nichž se však nic nezměnilo v případě toho nejdůležitějšího - rozmístění kláves. To zde zůstává stejné, i když se mohly trošku pozměnit jejich funkce, přičemž stejně jako dříve má mnoho kláves svou sekundární funkci. To je prostě dané tím, že jich celkově není mnoho a oproti plné verzi desktopové klávesnice tu zcela chybí numerický i středový blok s šipkami a také zmizela řada funkčních kláves.

Jak je vidět z popisků, funkce chybějících kláves prostě nahradily jiné klávesy, takže horní řada číslovek krom speciálních znaků přebírá právě i funkční klávesy a podobně to má i řada kláves v hlavním poli. V podstatě tak o nic nepřijdeme, jen musíme více využívat přepínače, na což většina uživatelů bude jen těžko chtít přistoupit. Happy Hacking Keyboard (HHKB) ale byla původně navržena "pro programátory od programátorů" a je přizpůsobena právě jejich potřebám. A když se někdo s ní naučí pracovat, může si pochvalovat právě celkově malou plochu kláves, díky níž se bude těšit z menšího namáhání rukou a prstů.

Fujitsu uvádí, že klávesnic HHKB se od jejich uvedení na trh prodalo zhruba půl milionu. Nyní přichází nová HHKB Pro 3 založená na HHKB Professional 2 a nově nabízí rozhraní USB s konektorem C a vedle toho také Bluetooth (vyměnitelné baterie), a to v provedení Hybrid a Hybrid Type-S, zatímco verze Classic má pouze USB C.

Klávesnice s Bluetooth také umožňují se spárovat s až čtyřmi zařízeními a mezi nimi naštěstí nebudeme volit pomocí DIP přepínače, ale kombinací kláves. DIP slouží pro přepínání mezi několika základními mapami funkcí kláves, přičemž pro Windows je ještě připravena aplikace, která umožní tyto funkce zcela překopat. To nás ale neomezuje v případě jiných systémů, protože nastavení se uloží do paměti klávesnice a pak už software není potřeba.

Co se týče rozdílu mezi Hybrid a Hybrid Type-S, ta druhá má v klávesách umístěny jisté buffery, čili nejspíše gumové kroužky, aby byly úhozy tišší. Jinak by snad mělo jít o stejná elektrostatická tlačítka od Topre.

Ke své HHKB si také můžeme zakoupit potřebné příslušenství, a to jednak podložku pod zápěstí z kvalitního tvrdého dřeva (buk, javor, atd.) za 50 USD, stojan pro tablet/telefon za 35 USD, ochranný kryt za 35 USD a to vše i s pouzdrem za 105 USD. Ceny samotné klávesnice také nejsou zrovna přívětivé, ale jde o produkt, který by nám měl sloužit dlouhou řadu let.

HHKB Pro Classic - $217



HHKB Pro HYBRID - $264



HHKB Pro HYBRID Type-S - $320

