Fúzní reaktory se zlepšují, francouzský tokamak WEST udržel plazmu po dobu 22 minut

Vývoj fúzních reaktorů stále pokračuje a v poslední době se povedlo dosáhnout několika zajímavých milníků. V roce 2022 se povedlo poprvé vyrobit více energie, než bylo na vstupu , to mělo ale háček. Tento vstup se začal počítat až "od prostředka" a v celkovém součtu to byla sotva setina (počítalo se s výkonem laserů, ale nepočítalo se to, jaký příkon vlastně potřebovaly). V lednu 2025 Čína dosáhla délky reakce a udržení plazmatu s hodnotou 1066 sekund (téměř 18 minut) v reaktoru EAST, nicméně i toto bylo nyní překonáno. 12. února se ve francouzském tokamaku WEST (W Environment in Steady-state Tokamak) v Cadarache povedlo dosáhnout dokonce 1337 sekund, což je přes 22 minut.

Předchozí rekord tak byl překonán o čtvrtinu a bylo zde dosaženo teploty 50 milionů °C. Úspěch zvedl naděje v to, že se povede překonat i mnohem delší časové intervaly a že se získají další poznatky, které bude možné zúročit i v připravovaném reaktoru ITER. Už během následujících měsíců by ve WESTu chtěli dosáhnout až několik hodin, což by mělo umožnit dosáhnout ještě vyšších teplot. V tomto případě byla vodíková plazma zahřáta na výše zmíněnou teplotu díky dodání 2 MW.