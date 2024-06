G.Skill ukázal extrémně rychlé paměti DDR5-10600 i moduly CAMM2

Na veletrhu Computex 2024 toho bylo představeno a ukázáno mnoho. Jednou ze zajímavostí byly také nové paměti od společnosti G.Skill. Ta zde ukázala např. paměťový kit DDR5-9000 s nepříliš tradiční kapacitou 48 GB, která byla tvořena dvěma moduly s 24 GB. Tyto paměti dosahovaly časování CL38-52-52-143 a byly prezentovány na desce Asus ROG Maximum Z790 Apex Encore. Ještě zajímavější ale byly další moduly, které už tak vysokou frekvenci dále zvýšily, a to od dost.

Byly zde totiž ukázány modulys časováním CL56-62-62-126. Zde jen připomeňme, že např. před rokem padl rekord v přetaktování na DDR5-11254 , takže nyní se nám tady rýsují moduly se standardní rychlostí od výroby na úrovni, která byla před rokem světovým rekordem. V tomto případě šlo o kit 2×16 GB, tedy o celkové kapacitě 32 GB. Byla použita základní deska Asus ROG Crosshair X670E Gene

Další zajímavostí byly také moduly ve formátu CAMM2. Ty jsou podstatně kompaktnější a dost si od nich mnozí slibují zejména v mobilní sféře (LPCAMM2), kam by mohly navrátit častější možnost výměny pamětí i zmenšit rozměry notebooků, které dnes mají SO-DIMM, nějaké zázraky bych ale asi v posunu rozměrů herních notebooků a rozšiřitelnosti ultrabooků nečekal. V tomto případě šlo o modul DDR5-7800 s časováním CL36-48-48-128. Ten má kapacitu 48 GB a jeden modul sám o sobě dokáže běžet ve vícekanálovém režimu (není tedy potřeba více modulů). To je výhoda při upgradu, kdy stačí měnit jeden modul za druhý místo dvou za jiné dva, a není třeba řešit to zda se ty dvě paměti dobře snesou (což by obvykle měly). Tento modul byl prezentován na prototypu desky Asus ROG Z790 Lengshuikeng Concept.