G.Skill uvádí svou speciální počítačovou skříň Z5i pro Mini ITX

G.Skill Z5i je tak počítačová skříň v nabídce známého výrobce paměťových modulů a jiných produktů z paměťového soudku. Ten už ovšem dříve vypustil na trh i své herní klávesnice, takže proč by se nemohl pokusit i o počítačovou skříň. Máme tu tak model prezentovaný jako Unique Pentagonal Z5i Mini-ITX PC Case

Unikátní jistě je a pětihranná taky, pokud jde o tvar základny. A jak ukazuje snímek, využívá také dvě bočnice na zadních pantech, díky nimž se můžeme ihned dostat do interiéru, kde bude k nainstalovaným komponentám velice dobrý přístup, neboť dané bočnice tvoří také čelo skříně.

Výrobce zde pracuje především s hliníkem, ovšem bočnice jsou z temperovaného skla, jak nejlépe ukáže přiložené video. V předním sloupku máme zabudovaný I/O panel (2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C) a jde také o dělicí prvek hlavní komory vlevo pro desku a její komponenty a pak oddělenou pravou komoru, kde jsou především pozice pro úložná zařízení. Samozřejmě se tu také nezapomnělo na RGB podsvícení.



Vnitřní uspořádání rozhodně není klasické. Základní deska má své porty namířeny směrem dolů a napájecí zdroj (formát SFX) je tu v horní pozici. dozadu pak můžeme dát až 280mm radiátor vodního chlazení a pokud jde o grafickou kartu, ta může zabrat i tři sloty a na délku může měřit až 330 mm.

Krom případných M.2 SSD na desce tu pak máme místo pro tři 2,5" zařízení, nebo dvě 2,5" a jedno 3,5". G.Skill ale ještě nemá připravenou webovou prezentaci své skříně, takže co nebylo uvedeno v tiskové zprávě, to se zatím nedozvíme. Není tak jasné, kolik místa je mezi procesorovou paticí a bočnicí, jaké jsou celkové rozměry skříně a její hmotnost, z čeho je konkrétně vyrobena a také nevíme, za jakou cenu a kdy přijde na trh. Dozvěděli jsme se však to, že firma už díky své Z5i získala ocenění iF Design Award 2021 i Red Dot Design Award 2021.



