Gabe Newell: k technologiím úrovně Matrixu máme blíže, než si myslíme

Není tak divu, že se v rozhovoru zmínil i ikonický snímek The Matrix, který do povědomí veřejnosti přinesl tuto problematiku, jakkoliv zkreslenou. Gabe Newell se pochopitelně brání tomu, aby budoucnost počítačů a lidských rozhraní označil přímo za Matrix, nicméně tvrdí, že už nyní jsme mnohem blíže srovnatelným technologiím, než si lidé mohou myslet.

Newell také uvedl, že se sám příležitostně zabývá oblastí rozhraní mezi lidským mozkem a počítačem, což je i důvod, proč se nyní Valve snaží zařadit mezi VR průkopníky. Virtuální realita má samozřejmě pramálo společného se zmíněnými rozhraními, ale na druhou stranu je přinejmenším v interaktivitě a propojení s našimi smysly už mnohem dál než klasické "Human Interfaces" typu klávesnice a myš.

Budoucnost tak Newell nevidí přímo v Matrixu, který označuje jen za film a ten jako takový postrádá veškeré zajímavé technické nuance. Jde třeba o to, jak moc se může změnit svět poté, co přijde běžně používané rozhraní mezi mozkem a počítačem a jak podivný bude lidem této doby připadat. Předpokládá také obrovský dopad na to, jaké všemožné zážitky budou lidem k dispozici.

To ovšem lze dopředu těžko popisovat, neboť něco takového bude třeba zažít, do čehož spadá i předpovídání možných dopadů a problémů. Dle Newella je to podobné, jako by se někdo v době před rozmachem Internetu snažil naprostým laikům vysvětlit, co ten přinese, jak změní svět a jaké problémy se kvůli němu objeví.

Co se týče "mozkových rozhraní" pak naše výbava je dle Newella kvalitativně nevyrovnaná. Máme k dispozici kvalitně vyvinuté systémy, jež budou moci být relativně snadno využity, což je třeba oblast mozkové kůry pro motorické nebo vizuální funkce. A pak je tu třeba vnímání teploty, které může být ovlivněno řadou faktorů, kvůli nimž to celé bude složitější. Jde třeba o imunitní systém a jeho vliv na teplotu a právě i její vnímání, což platí třeba i pro zásadní fáze lidského života (menopauza).

Z toho vyplývá, že bude nutné se učit za pochodu, co funguje, co je důležité a na co bude lepší raději zapomenout. Budoucnost ale bude v tomto ohledu velice zajímavá.

