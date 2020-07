Gabe Newell preferuje Xbox Series X před PlayStation 5

Není to zrovna překvapivá informace, neboť platforma Xbox se časem stala úzce provázanou s herním světem PC a to bude do budoucna platit spíše ještě víc i vzhledem k plánovaným exkluzivitám, které si Microsoft s využitím vlastních studií připravuje právě pro Xbox a PC. Je to logický krok, neboť s využitím PC, které Microsoft z herního hlediska zcela ovládá díky systémům Windows, může být oproti konkurenčnímu Sony jen silnější. A Gabe Newell jako zakladatel Valve provozující Steam, čili největší herní obchod právě na PC, tak má ke konzolím Xbox jistě mnohem blíže než k PlayStation.

Gabe Newell přišel do show The Project především kvůli tomu, aby lidi pozval na událost We Love Aotearoa, která se bude týkat také VR a technologií. Sám je přitom na Novém Zélandu už od března a když opouštěl Seattle, v celých USA bylo jen 12 zaznamenaných případů onemocnění Covid-19 a už o deset dní později se musel rozhodnout, zda se ihned vrátí, nebo zůstane.

rozhovoru s Newellem ale padly také jiné otázky, a to třeba právě o tom, která z nově chystaných konzolí je lepší. Dle Newella je to prostě Xbox, a to proto, že je prostě lepší, takže kdo čekal nějaké obhájení tohoto názoru, čeká marně. Gabe dodal alespoň to, že jemu samotnému ale na úspěchu nového Xboxu nezáleží. Lze si ale představit, že šéf Valve bude mít velice dobrou představu o tom co nové konzole nabízejí a čeho jsou schopny.

Jako další téma tu byla rozhraní mezi počítačem a lidským mozkem , o kterých Gabe Newell už mluvil jako o jedné z věcí, kterým se věnuje. Opět jsme se ale moc nedozvěděli, až na to, že jde o další logický krok za hranice virtuální reality, ale že to rozhodně nebude vyžadovat invazivní způsoby pro spojení s lidským mozkem, jako jsou třeba implantované elektrody. Vyvíjí se rozhraní, která nevyžadují nic podobného.

