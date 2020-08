Gainward potvrzuje specifikace RTX 3090 a 3080, ukázal své modely

Gainward již prezentaci svých čtyř karet pochopitelně stáhl, takže jeho RTX 3090 a 3080 na webu už nenajdeme, ale to vůbec nevadí. Gainward také už v podstatě jen potvrdil to, co už dříve uniklo do světa díky zdrojům serveru Videocardz. O nějakém opomenutí či omylu ze strany této firmy lze pochybovat, neboť bylo zřejmé, že fotky karet a specifikace se po Internetu velice rychle rozšíří a budou mít takový dosah, o kterém by se této firmě mohlo jen zdát, kdyby představení nechala až na konec informačního embarga.