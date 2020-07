Galax připravil paměti DDR4-5000 pro náročné

Galax tak připravil nové paměti do dvou řad, a to HOF OC Lab Diamond a HOF OC Lab Phantom RGB (HOF jako Hall of Fame), respektive bychom mohli mluvit o třech, neboť tu jsou Diamond a Diamond RGB.

Galax HOF OC Lab Diamond RGB

S pěkně zakulaceným ratingem DDR4-5000 přichází právě HOF OC Lab Diamond, čili verze bez RGB, a to jako jediná. Čili ty nejrychlejší paměti, alespoň dle taktu, nemají na rozdíl od ostatních Diamond barevné podsvícení, jako by snad firma Galax chtěla podtrhnout, že dnes už lze výjimečnost hardwaru podtrhnout právě i absencí podsvícení. Nicméně i ostatní HOF OC Lab Diamond mají být k dispozici i ve verzi bez RGB podsvícení.

Galax HOF OC Lab Phantom RGB

Podsvícení pamětí podporuje známé systémy výrobců desek, a to konkrétně Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 a ASRock RGB Sync.

Model Takt Časování Napětí (V) HOF OC Lab Diamond DDR4-5000 19-26-26-46 ? HOF OC Lab Diamond (RGB) DDR4-4800 19-22-22-46 1,50 HOF OC Lab Diamond (RGB) DDR4-4600 18-26-26-42 1,50 HOF OC Lab Diamond (RGB) DDR4-4400 18-22-22-42 1,50 HOF OC Lab Diamond (RGB) DDR4-4266 17-22-22-38 1,50 HOF OC Lab Diamond (RGB) DDR4-4000 17-19-19-38 1,45 HOF OC Lab Phantom RGB DDR4-4000 17-19-19-38 / 19-25-25-25 1,45 / 1,40 HOF OC Lab Phantom RGB DDR4-3866 16-18-18-36 1,40 HOF OC Lab Phantom RGB DDR4-3600 16-16-16-36 / 17-18-18-38 1,35 / 1,35

Z tabulky se však nedozvíme nic o tom, jaká je kapacita modulů či jejich konfigurace, a to jednoduše proto, že ve všech případech jde o osmivrstvá PCB s čipy Samsung B-die a pak také pouze o 16GB sady se dvěma 8GB moduly.

