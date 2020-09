GALAX ukázal svou roadmap s 20GB RTX 3080 i RTX 3060

NVIDIA dosud představila pouze tři karty či SKU z generace GeForce RTX 3000, a to modely 3090, 3080 a 3070, z nichž je na trhu jen 3080, zítra se (nejspíše také od 15:00) začne prodávat 3090 a 3070 by měla nastoupit 15. října. NVIDIA ale jistě bedlivě sleduje, jak se situace vyvíjí u AMD, které chce nové Radeony představit 28. října a do cesty by se jim měly postavit i vylepšené modely RTX 3080 a 3070, stejně jako zbrusu nové RTX 3060 či 3060 Super/Ti.

Dnes můžeme říci, že nástup GeForce RTX 3080 20GB je prakticky jistý, ostatně už minulý týden tuto kartu zmínil i Gigabyte, a to vedle 16GB verze RTX 3070. Zajímavé je, že ta by měla nést označení Ti či Super, a nabídnout tak i lepší GPU, zatímco od RTX 3080 se to neočekává.

I proto je tato vylepšená RTX 3070 označena v roadmapě firmy GALAX, která se dostala na web, jako PG142 SKU 0. Tato karta by měla nést stejné GPU GA104 jako základní verze RTX 3070, ovšem v plné verzi. To znamená 6144 CUDA jader oproti 5888, čili 48 jednotek SM oproti 46. NVIDIA si tak pro tuto verzi jistě dává stranou bezchybně vyrobená jádra, ovšem i v případě RTX 3080 má možnost nabídnout lepší GPU.

GeForce RTX 3080 a 3090 totiž dělí celých 14 SM, čili vylepšená verze RTX 3080 by nemusela mít 68 SM, ale třeba 72, ovšem označení GeForce RTX 3080 20GB tomu zatím nenapovídá.

Dále je tu otázka, jak to bude s novým mainstreamem v podobě RTX 3060, kterou GALAX uvedl bez označení Ti nebo Super. Právě ale lepší verze RTX 3060 by měla dorazit jako první a my ji dnes známe pod SKU PG190 20 jako kartu s čipem GA104 a 4864 CUDA jádry a také 8 GB paměti. Je ale vidět, že RTX 3060 by měla vytvořit výkonnostně ekvivalentní náhradu pro RTX 2080, a tedy i Navi 10 od AMD.

Nové verze RTX 3080 a 3070 by měly dorazit někdy po Navi 2X a pokud jde o RTX 3060, zde můžeme pouze hádat.

