Galax varuje, farmaření Chia může rychle zničit naše SSD

Kryptoměna Chia sice aktuálně hrozí především vyvoláním nedostatku pevných disků, které farmáři potřebují pro ukládání svých "plotů", čili česky by se dalo říci políček. Jde o nejčastěji cca 100GB soubory s vytvořenými hashi a farmář čeká na to, až síť Chia vyvolá právě takový hash, jaký má uložený, takže v podstatě hrají jedno velké bingo.

Ploty je ale třeba nejdříve vytvořit, což je proces zatěžující procesor, operační paměť a také disk. Právě pro tento proces se díky své vysoké propustnosti hodí SSD a vytvořený soubor pak už může putovat na pomalý, ale objemný pevný disk. Z toho vyplývá, že SSD zde slouží především pro neustálou tvorbu plotů a pokud to někdo s Chia myslí vážně, bude svá políčka rozšiřovat neustále, neboť pokud nebude, jeho šance na zisk bloku a výdělek se budou snižovat s tím, jak se ostatní postarají o růst kapacity celé sítě.

Pro tvorbu jednoho 108,8GB souboru s hashi přitom je zapotřebí na SSD vyhradit 356,5 GB (případně pro 101,3 GiB soubor 332 GiB místa), což jednoduše znamená, že i v případě, kdy je každá buňka NAND Flash zajišťující potřebnou kapacitu použita v daném procesu jen jednou, pak tvorbou jednoho souboru si vyčerpáme zápis 0,3 DWPD (Drive Writes Per Day) na 1TB SSD. Právě 0,3 DWPD je dnes obvyklá hodnota vztahující se záruce. Ovšem ploty se tvoří paralelně třeba po třech a kdo má vyladěnou sestavu, zvládne jeden vytvořit za pět hodin. To znamená, že 1TB SSD není denně zatíženo jen 0,3 DWPD, ale rovnou více než 4 DWPD a v takovém případě může dané SSD přijít o záruku ani ne za půl roku, pokud bude neustále tvořit nové ploty. Právě proto mají velcí farmáři zájem spíše o podnikové třídy SSD, které vydrží vyšší objemy zápisu.

Reálná výdrž může být pochopitelně delší, ale zde jde právě i o ztrátu záruky, na kterou upozorňuje firma Galax . Spotřebitelská SSD totiž obvykle nabízí jednak časově omezenou záruku, a to třeba 5 let, ovšem pokud během ní vyčerpáme stanovený celkový objem zápisu, přijdeme o ni i tak. Právě proto výrobci SSD udávají hodnoty jako DWPD nebo TBW (Total Bytes Written), přičemž informace o "nájezdu" SSD se pochopitelně ukládají do jeho paměti.