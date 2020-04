Gamescom 2020 se uskuteční v původním termínu, i když možná jen online

Letošní rok není pro herní a technologické veletrhy vůbec příznivý. Zatímco třeba CES se ještě stihl uskutečnit bez výrazných omezení, jiné akce už takové štěstí neměli. Připomeňme, že minulý měsíc se měla konat Game Developers Conference 2020, kterou ovšem organizátoři optimisticky přesunuli na léto. Vzhledem k vývoji pandemie onemocnění COVID-19 ovšem není jasné, zda se uskuteční alespoň mimořádná GDC Summer . A zrušen byl také veletrh E3 2020 , který byl plánován na červen. Jak to ovšem vypadá s akcemi, které byly plánovány až na léto? Od 26. do 29. srpna 2020 by měl v Kolíně nad Rýnem proběhnout Gamescom 2020. Jeho organizátoři se nyní vyjádřili, jaké mají plány.

Nejdůležitější zpráva hned na začátek. Nejvýznamnější evropský videoherní veletrh se uskuteční, a to v původním termínu. Pokud by vývoj pandemie neumožnil uspořádání akce běžného formátu, dočkáme se prvního Gamescomu výhradně v digitální podobě. To znamená, že by kolínské výstaviště zůstalo prázdné a všechny novinky bychom se dozvěděli online cestou včetně živého streamingu. O definitivním osudu akce by se mělo rozhodnout v polovině května, kdy organizátoři společně s příslušnými vládními orgány posoudí další vývoj situace a rozhodnou, zda se akce bude moct uskutečnit jako běžný veletrh. A pokud ano, tak jaká budou muset být přijata opatření, aby byla zaručena bezpečnost účastníků. V případě uskutečnění pouze digitální varianty festivalu budou návštěvníkům vráceny ceny vstupenek a vystavovatelům veškeré poplatky, které uhradili za pronájem.

Jubilejní QuakeCon 2020 zrušen. Zatím bez náhrady

Bolestivější rozhodnutí museli učinit organizátoři herní události QuakeCon, která je každoročně největším svátkem pro fanoušky her od id Software, Bethesda a dalších studií patřící společnosti ZeniMax Media. Letos se přitom měl v americkém Dallas uskutečnit jubilejní 25. ročník. Vzhledem k nejistotám a logistickým problémům, kterým organizátoři čelí, se ovšem raději rozhodli akci zrušit v dostatečném předstihu. „Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, dobrovolníků, prodejců, sponzorů a hráčů bude vždy naší nejvyšší prioritou a v těchto časech by bylo špatné hovořit o shromáždění, když je shromáždění poslední věcí, kterou by někdo z nás měl právě teď dělat,“ uvedli organizátoři ve vydaném prohlášení.

„I když nevíme, jaký bude stav pandemie letos v srpnu, víme, že nebude možné dokončit práci a plánování s partnery, prodejci, dobrovolníky a dalšími, kteří jsou nezbytní pro úspěch QuakeConu,“ uvedly společnosti id Software a Bethesda Softworks. Také naznačily, že by na začátek srpna mohl být vymyšlen jiný způsob, jak oslavit letošní jubileum jinou formou. Organizátoři zároveň ujistili fanoušky, že s ročníkem 2021 se počítá a vyzvali je, aby na sebe do té doby dávali pozor a hráli hry.

Ceny souvisejících / podobných produktů: