GAN Theft Auto, aneb AI imitace populární hry nepotřebuje klasický engine

Nedávno jsme se podívali na to, jak umělá inteligence dává hře Grand Theft Auto V realistický vzhled, jenomže v onom případě šlo o to, že AI jen upravovala výstup z grafického enginu původní hry tak, aby se blížil reálným záběrům z ulic kalifornských měst. V případě GAN Theft Auto jde o něco jiného, pro což už ale také máme předchozí případ. Jde rovněž o GAN (Generative Adversarial Network), která vytvořila hru Pac-Man , a to bez enginu prostě tak, že si ji AI sama "představila" a dle toho vytvořila grafickou podobu.