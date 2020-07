Garmin Connect ani jiné služby nefungují, nejspíš kvůli ransomwaru

Pokud jste se dnes vydali zaběhat, projet na kole nebo zaposilovat, možná vás čekalo nepříjemné překvapení při používání sportovních hodinek Garmin. Uživatelé z celého světa totiž hlásí nefunkčnost služby Garmin Connect, kde jsou ukládány všechny naměřené výkony. Naneštěstí se nejednalo o žádný krátký výpadek, ale o závažnější problém, který postihl také další produkty a služby od Garminu včetně oficiálních webových stránek, některých call center nebo dokonce výrobních linek v asijských továrnách. Společnost o problémech poprvé informoval ve čtvrtek odpoledne, asi okolo půl třetí našeho času, na svém Twitteru. Podle dostupných informací ovšem výpadek začal již v časných ranních hodinách – okolo 5:00.

Garmin se svým zákazníkům omluvil a uvedl, že pracuje na vyřešení problému. Nesdělil ovšem žádné podrobnosti o příčině. Detaily se dostaly ven díky zaměstnancům, kteří ještě před vydáním prohlášení sdíleli příspěvky na sociálních sítích. Z nich vyplývá, že se jedná o kybernetický útok, přesněji nejspíš ransomware – tedy škodlivý kód, který po infikování zablokuje přístup k systému a požaduje výkupné. Někteří zaměstnanci tvrdí, že útočníci použili ransomware WastedLocker, který byl objeven teprve nedávno, ale tuto informaci se zatím nepodařilo potvrdit.

Podle taiwanského portálu iThome měl Garmin oznámit zaměstnancům svých továren na Taiwanu, že dojde ke dvoudenní odstávce výroby, která bude probíhat v pátek a v sobotu. Ani v tomto případě firma nezmínila příčinu, ale podle jednoho ze zdrojů se hovoří o „viru“. Jako největší problém se pro řadu uživatelů stala právě nefunkční služba Garmin Connect. Sportovci totiž dočasně přišli o přístup k naměřeným údajům a celkovým statistikám. Po dokončení sportovní aktivity nelze data nahrát na servery Garminu ani nejsou dostupné některé další funkce, jako je vytváření nových tras nebo sdílení výsledků v aplikaci Strava.

To ovšem neznamená, že by uživatelé přišli o data hodinek a jiných sportovních zařízení od Garminu. Do doby, než bude problém vyřešen, lze využít možnosti exportovat data manuálně. Nejprve je nutné připojit hodinky k počítači prostřednictvím USB kabelu a následně v adresářích vyhledat složku s aktivitami, odkud zkopírujete soubor s příponou .fit. Data potom můžete manuálně importovat na webové stránky Strava nebo jiné služby, které tuto funkci podporují. Odborníci na kybernetickou bezpečnost se shodují, že ransomware je stále větší hrozbou pro. Teprve před pár dny jsme informovali o útoku na argentinského mobilního operátora . při kterém hackeři vyžadovali astronomické výkupné.