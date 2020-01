GE Kitchen Hub: libo širokoúhlou mikrovlnku s Netflixem?

Normální mikrovlnka nám skrz svá dvířka ukazuje právě připravované či ohřívané jídlo, ovšem nový GE Kitchen Hub tuto plochu využívá zcela jinak. Vybaven je 27palcovým širokoúhlým displejem a systémem, který umožní přehrávání streamovaných videí z Netflixu. Ovšem ten, kdo má doma mikrovlnku, k níž "dostřelí" přinejlepším 2,4GHz Wi-Fi, asi velice dobře ví, že tato kombinace obvykle nejde dobře dohromady. Zapnutá mikrovlnka totiž dokáže takovou bezdrátovou síť velice efektivně rušit a GE Kitchen Hub pochopitelně je vybaven právě rozhraním Wi-Fi. Není přitom jasné, zda má výrobce tento problém nějak podchycen, anebo lze prostě předpokládat, že 2,4GHz Wi-Fi v průběhu ohřevu bude mít problémy.

starší verze Kitchen Hubu, snímky nové nebyly poskytnuty starší verze Kitchen Hubu, snímky nové nebyly poskytnuty

GE ale také slibuje, že s využitím umělé inteligence bude Kitchen Hub sledovat, zda už je jídlo hotové a dále bude moci posloužit právě jako hub, čili centrální přístupový bod pro zařízení se Z-Wave nebo jiná chytrá zařízení daného výrobce.

Je třeba také upozornit, že starší verze Kitchen Hubu nezahrnuje mikrovlnku, takže nelze zjistit, jak ta jde v podání GE dohromady s Wi-Fi. Jde tak v podstatě jen o součást digestoře, která využívá displej, na němž běží Android 8 a přijde na 1200 dolarů.

Nový Kitchen Hub počítá samozřejmě i s tím, že bude uživateli servírovat recepty, a to pomocí aplikace Flavorly od SideChef. Montovat by se měl také nad sporák, takže si zachová i funkci digestoře. Krom displeje budou k dispozici také kamery pro videokomunikaci a krom podpory Netflixu se počítá také se Spotify, nicméně to už vše bude prostě záležet na nainstalovaných aplikacích, neboť lze předpokládat, že to bude z hlediska funkčnosti v podstatě velký tablet.

Technické specifikace i informace o použitém systému si ale výrobce zatím nechal pro sebe, takže ani nevíme, jakou verzi Wi-Fi tu budeme mít.

