GeForce GTX 1080 Ti v roce 2021: jak si vede čtyři roky starý hi-end?

GeForce GTX 1080 Ti je už více než čtyři roky starý hi-end z éry, kdy téměř nikdo ještě neřešil ray tracing ve hrách a svět grafických karet byl díky tomu i jednodušší. Ray tracing se ovšem zatím neukázal jako nepostradatelná záležitost a v poslední době byl možná spíše odsunut na vedlejší kolej tím prostým faktem, že koupě nové grafiky se stala až příliš nákladným výdajem, na který řada lidí nemá, anebo nechce akceptovat takové ceny.

Pokud ale někdo v předchozích letech pořídil kartu jako GTX 1080 Ti, může se podívat na nový test serveru TechSpot , kde je srovnána s ne už tak moderními GPU řad Turing a RDNA. Co může v jejich světle nabídnout?

Samozřejmě není pochyb o tom, že GTX 1080 Ti postačí na hraní náročných her v 1080p i 1440p, přičemž ve 4K už může být dýchavičná. Svou roli také hrají ovladače, které už dávno nejsou laděny pro optimální výkon Pascalu, naopak 11 GB paměti bude stále bohatě stačit, zatímco s energetickou efektivitou už to bude oproti moderním kartám horší.

Testy byly provedeny na PC s Ryzenem 9 5950X, 32 GB DDR4-3200 CL14 a ve 31 hrách v 1080p, 1440p a 4K. Na jednotlivé výsledky se můžete podívat v původním testu a my si uvedeme jen jeden graf s celkovým zprůměrovaným přehledem.

GeForce GTX 1080 Ti se tu tak nepostavila dnešní smetánce, to by nemělo smysl. Máme ji tu vedle karet RTX 2060 Super, Radeon RX 5700 XT a RX 5600 XT, oproti nimž dle očekávání poskytne vyšší výkon napříč rozlišeními, a to právě i díky svým 11 GB paměti.

Bude ovšem lepší se podívat na všechny grafy, neboť toto shrnutí je značně zavádějící. Mohli bychom si myslet, že nám taková karta v podstatě umožní pohodlně hrát ve 4K, ale tak to není, neboť tu jsou velké rozdíly. Ano, v Rainbow Six Siege může mít cca 100 FPS, ale pokud jde o opravdu náročné tituly jako Flight Simulator 2020, AC: Valhalla nebo snad Cyberpunk 2077, může to dopadnout i takto:



V Cyberpunku 2077 tak GTX 1080 Ti už není za hvězdu a propadá se i za RTX 2060 Super a RX 5700 XT, čili zde je znát i rozdíl jediné generace, který smaže několik výkonnostních tříd. Není tak divu, že při porovnání s aktuální generací Ampere už kartě GTX 1080 Ti šlape na paty i RTX 3060 , alespoň dle testů TechSpotu. To ovšem nic nemění na faktu, že GTX 1080 Ti dokáže stále dobře posloužit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: