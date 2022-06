GeForce GTX 1630 je na trhu: výkon neoslní, ceny rozesmějí

GeForce GTX 1630 je tak nejslabší aktuální karta, která ještě nese značku GTX a NVIDIA ji dle očekávání představila včera odpoledne. Máme tu model s čipem Turing TU117-150, který nese jen 512 CUDA jader na taktu až 1785 MHz a 64bitovou sběrnici se 4 GB paměti, které poskytnou 96 GB/s propustnosti. To vše se vejde do TDP 75 W, respektive by asi stačilo i méně, neboť 75 W má i mnohem výkonnější GTX 1650 s GDDR6.

Nelze ale automaticky očekávat, že různé karty GTX 1630 od AIB výrobců nebudou využívat přídavné napájení. Na fotografiích totiž vidíme Gainward GeForce GTX 1630 Ghost, která má 6pinový konektor, ačkoliv by nemělo jít o přetaktovaný model. Testoval ji server TechPowerUp a právě díky tomu už můžeme hodnotit výkon.

Výsledky jednotlivých testů byly zařazeny do společnosti karet, na jejímž vrcholu stojí modely RTX 2060 či RX 5600 XT a i mezi nimi je GTX 1630 až u chvostu. V jejím případě pochopitelně nelze uvažovat o tom, že by se hodila pro hraní AAA her v ničem vyšším než Full HD a i tak se budeme muset mnohdy uskrovnit a zvolit nízké detaily.



GeForce GTX 1630 je karta, která by dle našich představ měla svést souboj s Radeonem RX 6400 a rovněž novou Intel Arc A380. Ta bohužel není k dostání na západě, takže se nemůžeme podívat na výsledky z obvyklých zdrojů, ale dle toho, co se ukázalo v čínských testech , bude mít GTX 1630 zřejmě velký problém konkurovat i kartě Arc A380. Jak totiž ukazuje následující tabulka, Radeon RX 6400 je více než o polovinu výkonnější a plus/minus stejné je to ve vyšších rozlišeních, ale jak už bylo řečeno, ta v tomto případě nejsou relevantní.

Ovšem jaké jsou ceny? NVIDIA sama nestanovila žádnou doporučenou částku, takže to nechává na AIB výrobcích a ti se chovají, jako by byl leden a ne červen. EVGA si totiž žádá 200 dolarů, zatímco Colorful je trošinku rozumnější a stanovil cenu 169 USD. Nicméně mnohem výkonnější RX 6400 má doporučenou cenu 159 USD, jíž reálné ceny na trhu už odpovídají, takže i tento Radeon vypadá vedle nové GeForce jako výborná nabídka.

NVIDIA si tak se svými AIB partnery na závěr aktuální generace připravila malý vtip a nyní se už budeme moci plně soustředit na nástup nových 5nm GPU Ada.