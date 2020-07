GeForce GTX 1650 GDDR6 dostala třetí verzi: TU116-150

Naposledy se objevila GeForce GTX 1650 GDDR6 vyzbrojená GPU, které jí vůbec nepřísluší, a to verzí TU106-125 , která je určena i pro karty GeForce RTX 2070. Je tak zřejmé, že jde o notně osekané GPU, a to na kartách, které mají být určeny pro čínský trh a mají kvůli velkému GPU také vyšší TDP, a to ne 75 W, ale 90 W.