GeForce NOW nabízí i Assassin’s Creed Valhalla a další novinky

NVIDIA ihned po spuštění ostré verze své herní streamovací služby GeForce NOW ztratila celou řadu vydavatelů, kteří jeden po druhém začali své tituly stahovat z nabídky. Společnost Ubisoft byla jednou z mála velkých herních nakladatelů, kteří své hry v nabídce GeForce NOW ponechali. Později navíc ještě deklarovala svůj závazek vůči NVIDII a slíbila, že v podpoře její služby bude pokračovat.

Není tak divu, že GeForce NOW nám nyní po Watch Dogs Legion umožní prostřednictvím Ubisoft Connect hrát i nový Assassin’s Creed Valhalla, jak se můžeme přesvědčit v seznamu her . Valhalla v GeForce NOW podporuje také funkci NVIDIA Highlights, která má inteligentně rozpoznávat důležité momenty ve hře a pořizovat z nich záznam na lokální úložiště. Tato funkce se tak bude hodit především streamerům.