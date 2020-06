GeForce NOW opět nabízí hry od Square Enix

NVIDII začali v době spuštění ostré verze služby GeForce NOW utíkat spojenci z řad herních vydavatelů, kterým v době provozu betaverze nijak nevadilo, že hráči mají možnost prostřednictvím dané služby využívat i jejich hry. V rámci ostré a placené verze GeForce NOW už to vadit začalo, a tak přístup ke svým hrám postupně zamezily společnosti jako 2K Games, Bethesda, Activision Blizzard, Konami, Remedy, Rockstar, Capcom, EA nebo právě i Square Enix.

NVIDIA reagovala slibem, že každý týden se na GeForce NOW objeví nová várka kompatibilních a přístupných her a že také bude s vydavateli vyjednávat o tom, zda se přeci jen nebudou chtít vrátit. To se nyní povedlo alespoň v případě firmy Square Enix a vedle toho tu máme i další várku her od jiných společnosti:

Square Enix: BATTALION 1944



Boundless



Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut



Deus Ex: Mankind Divided



Just Cause 3



Just Cause 4



Life is Strange



Life Is Strange 2



Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration



Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition



Sleeping Dogs: Definitive Edition



Supreme Commander: Forged Alliance



The Awesome Adventures of Captain Spirit



Tomb Raider

Novinky v GeForce NOW: Hardspace: Shipbreaker (novinka na Steamu dostupná od 16. 6.)



Automation - The Car Company Tycoon Game



Paladins (Epic Games Store)



Power of Seasons



SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)



Satisfactory (Epic)



SMITE (Epic)



NVIDIA rovněž ohlašuje, že společně s Epic Store pracuje na tom, abychom si na GeForce NOW mohli zahrát i hry, které jsou každý týden nabízeny zdarma. Nyní je to mimochodem čerstvě titul Pathway a od příštího týdne to budou AER Memories of Old a Stranger Things 3: The Game.

