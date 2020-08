GeForce NOW podporuje i Chromebooky a přidává podporu dalších her

GeForce NOW se stále rozšiřuje a získává nové funkce, přičemž už dříve byla k dispozici na PC, počítačích Mac a zařízeních SHIELD či s OS Android. Nyní je v betaverzi k mání i pro ChromeOS a máme tu i speciální nabídku pro nové členy. Pokud se rozhodnou pro placený plán Founders, zaplatit mohou v časově omezené nabídce 695 Kč za půl roku a navíc získají předplatné Battle Pass první sezóny hry Hyper Scape plus exkluzivní balíček do hry v celkové hodnotě 1500 Kč.

Dále bude GeForce NOW brzy podporovat také Ansel, čili technologii pro pořizování snímků ze hry z libovolného úhlu, která hráči umožní také podívat se na místa ve hře, kam by se s virtuální postavou nikdy nedostali. GeForce NOW přitom již nyní podporuje funkce NVIDIA Highlights (automatické nahrávání videa) a Freestyle (možnost přizpůsobit vzhled her).

NVIDIA také hlásí, že aktuálně GeForce NOW podporuje přes 650 her , a to včetně 70 free to play her. Těšit se také můžeme na Cyberpunk 2077, který by už v nabídce byl, ovšem jeho nástup byl už dvakrát odložen. Nicméně stále platí, že bude na GeForce NOW k dispozici hned od vydání, a to samozřejmě i ve verzi pro Chromebooky. Ti brzy dostanou možnost využít i funkci Steam Game Sync pro snadnou synchronizaci knihovny z obchodu firmy Valve, která je nyní k dispozici ve verzi pro Windows PC a Mac.

Co se týče nejnověji podporovaných her na GeForce NOW, máme tu následující přírůstky:

Mortal Shell (novinka na Epic Game Store - 18. srpna)



Peaky Blinders: Mastermind (podpora hned od vydání na Steamu - 20. srpna)



Black Mesa



Half-Life 2: Deathmatch



Half-Life 2: Episode 2



Steel Division 2



Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (Epic Games Store)



Další tituly přibudou jako obvykle ve čtvrtek.

